Banken 30.10.2020

Grusel zum Weltspartag

Halloween und der Weltspartag - und dazu die kommenden Corona-Beschränkungen. Eine gruselige Kombination, die der Weltspartag heuer einmalig bietet.

Der 31.10.2020 bzw. schon der Freitag als Werktag zuvor, also der 30.10.2020, ist der Weltspartag mit Geschenken in den Banken. Normalerweise zumindest, wenn die Banken ihre Kunden glücklicher und sparfreudiger machen wollen. Insbesondere die kleineren Kunden nutzen den Weltspartag für kleine Geschenke im Gegenzug zu eingelegtem Taschengeld und gesammelten Münzen.



Heuer nicht. Social Distancing gilt auch im Geldgeschäft, das ins virtuelle übertragen wird. Kundenschlangen am Weltspartag sind da kontraproduktiv, richtige Geschenke ohnehin schon lange zu teuer. Und so sind die Aktionen der Banken auch zurückhaltend.



Bei der Erste Bank ist man zumindest auf zeitliche Dehnung aus und hat zwei Weltsparwochen ausgerufen, läßt den Weltspartag also über längeren Zeitraum sicherer stattfinden. Auch die Oberbank denkt so und weitet den Tag zumindest auf drei Tage aus. Die Raiffeisen-Sumsi hingegen will Feste feiern und vergibt Gutscheine für Kinderparties in einem Gewinnspiel. Das sind nur Beispiele für diese beispiellose Zeit - dieses Jahr ist jedenfalls alles anders und so manchem kommt das Gruseln nicht nur aufgrund der Sparzinsen. Aber nachhaltig mit Sicherheit.

