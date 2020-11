Sparen 05.11.2020

ING Diba: Negativzinsen

Die schlechte Nachricht: Die ING möchte Negativzinsen einführen, also hohe Spareinlagen durch ein Verwahrunggeld 'bestrafen'. Doch es gibt auch eine gute Nachricht.

Die gute Nachricht ist, dass diese Regelungen aus Deutschland nicht nach Österreich übernommen werden können, da hier diese Praxis gesetzlich nicht möglich ist. ING Diba-Kunden in Österreich müssen die 0,5 Prozent ab 100.000 Euro am Konto nicht abführen, die ab Februar 2021 fällig würden. Und auch in Deutschland gilt das erst für Konten, die ab jetzt neu angelegt werden - bisherige Kunden sind nicht betroffen.

#ING #Zinsen #Kosten #Konto







