08.09.2021

Google Pay App startet

In Österreich kann man nun auch per Google Pay-App und NFC am Smartphone bezahlen. Die Funktion dazu gab es schon länger.

Was sich durch den Start der App noch nicht geändert hat ist die Unterstützung durch die großen Banken, die durchwegs in der Liste der verfügbaren NFC-Zahlungsmittel für den stationären Handel fehlen. Man kann die entsprechenden Debit-Karten und Kreditkarten zwar hinzufügen, allerdings nur online für zB. Ingame-Produkte einsetzen.



Die Google Pay-App ist im Play Store auf Android zu finden und kann auf Smartphones mit NFC-Chip installiert werden.

#Google #Pay #Zahlung #Österreich







