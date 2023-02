Aktuell 02.02.2023

Studie: Finfluencer

Sie gelten als die neuen Geldflüsterer am Kapitalmarkt: Finanz-Influencer erreichen auf Instagram und Co. Millionen von Follower. Aber welchen Einfluss haben die sogenannten Finfluencer tatsächlich auf die Anlageentscheidungen?

Eine explorative Studie der FH St. Pölten zeigt: Finfluencer sind als Informationsquelle relevant und werden von ihren Follower für ihre Persönlichkeit und den unterhaltsamen Content geschätzt. Fast die Hälfte der Befragten hat zudem schon einmal aufgrund einer Finfluencer-Empfehlung bestimmte Aktien gekauft.



Finfluencer haben sich auf Instagram mittlerweile etabliert. Die größten Accounts im deutschsprachigen Raum kommen auf über 100.000 Follower. Die Bandbreite reicht dabei von prominenten Unternehmerpersönlichkeiten über Special-Interest-Formate bis hin zu zahlreichen Micro-Finfluencern.



Forscher der FH St. Pölten haben die Rolle von Finfluencer auf Instagram nun erstmals untersucht. In Kooperation mit der Social-Media-Agentur Paradots wurden insgesamt 300 Follower befragt. Die Teilnehmenden waren zwischen 18 und 34 Jahren alt, überwiegend männlich und stark investmentaffin: Fast alle (92 %) investierten in mindesten zwei Anlageklassen. Sehr gefragt waren beispielsweise Aktienfonds/ETFs (93 %), Einzelaktien (91 %) sowie Kryptowährungen (71 %).



Finfluencer sind für die Befragten eine wichtige Informationsquelle über Finanzen (76 % Zustimmung) und gelten auch als Quelle für neues Wissen (72 % Zustimmung). Zwei Drittel der Befragten folgt Finfluencer aber auch deshalb, weil sie ihren Content unterhaltsam finden.



Die Suche nach Empfehlungen für neue Aktien ist dagegen selten ein Motiv: Das ist nur für 19 Prozent der befragten relevant. Über 85 Prozent der Follower folgen übrigens nicht nur einem, sondern mehr als drei Finfluencer - allein auf Instagram.



Finfluencer sind für die klare Mehrheit der Befragten ein einfacher Weg, um Finanzthemen bequem in den eigenen Medienkonsum einzubauen (81 % Zustimmung). Zwar sind die Follower nach eigenen Angaben primär an Informationen zu Aktien (84 %), Analysen (79 %) und allgemeinen Finanztipps (77 %) interessiert, für 69 Prozent sind aber unterhaltsame Inhalte ausschlaggebend, für 64 Prozent persönliche Geschichten der Finfluencer und für knapp mehr als die Hälfte auch Memes.



'Finfluencing ist eine Form des Infotainments', erklärt Monika Kovarova-Simecek, Leiterin des Studiengangs Digital Business Communications der FH St. Pölten. 'Informationen über Aktien und Investments werden mit unterhaltsamen Elementen, persönlichen Geschichten und Emotionen vermischt. Auch visuell und technisch bewegen sich die meisten Finfluencer immer am Puls der aktuellen Instagram-Trends.'



Etwa die Hälfte der befragten Follower hat schon einmal aufgrund einer Finfluencer-Empfehlung ein Investment getätigt (49 %). Für fast alle unter ihnen war dabei die sachliche Analyse des Investments besonders entscheidend. Die Befürchtung, dass sich junge Investor auf Social Media nur noch in einer 'Finfluencer-Bubble' bewegen, wird in der Studie jedoch kaum bestätigt. Im Vordergrund der Investitionsziele stehen nicht kurzfristige Renditen, sondern der langfristige Vermögensaufbau (99 % Relevanz), die private Altersvorsorge (92 % Relevanz) sowie die finanzielle Unabhängigkeit (88 % Relevanz).



Für die Studie wurden die Follower deutschsprachiger Finfluencer auf Instagram befragt.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Studie #Influencer #Anlage #Social Media







Auch interessant!

Tiktok ist kein guter Arzt

Der 1,7 Bio. Dollar (rund 1,6 Bio. Euro) schwere US-Haushaltsentwurf, der derzeit verhandelt wird, um ein...



Parasoziale Interaktion

Eine parasoziale Interaktion beschreibt eine einseitige Beziehung, bei der eine Person eine emotionale Bi...



Nacktes Selbstbewusstsein

Ein geringes Selbstwertgefühl ist ein wesentlich Grund für das Posten körperenthüllende Online-Beiträge, ...



Wenig Vertrauen in US-Medien

US-Bürger haben im Vergleich zu anderen Ländern am wenigsten Vertrauen in die Medien und dort verbreitete...



Ungesunde Prominenz

Influencer fördern das ungesunde Ernährungsverhalten von Kindern und Jugendlichen. Das behauptet eine Stu...



Schnelles Geld für Generation Z

Investoren der Generation Z (Jahrgänge 1997 bis 2012) wagen höhere Risiken und nehmen aus Sicht von Anlag...